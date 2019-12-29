

الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان.

وناقش الأمير فيصل بن بندر مع المهندس الضلعان آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشروعات وزارة النقل بمدينة ومحافظات الرياض , كما بحث سموه المعوقات والحلول المستعجلة وسبل تعزيزها وإنجازها .

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمشروعات الطرق بالمنطقة ، مشدداً على ضرورة تقديمها الخدمات الكاملة للمواطن .

// انتهى //

15:26ت م

0093





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة النقل بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.