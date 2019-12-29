السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا التفجير الذي وقع في مقديشو



الرياض 2 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 28 ديسمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" علمت ببالغ الحزن بنبأ التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، إنه سميع مجيب " .

// انتهى //

15:24ت م

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الرياض 2 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 28 ديسمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في ضحايا التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو .وقال سمو ولي العهد :" علمت ببالغ الحزن بنبأ التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، إنه سميع مجيب " .// انتهى //15:24ت م0092

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