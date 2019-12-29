السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا التفجير الذي وقع في مقديشو



الرياض 2 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 28 ديسمبر 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في ضحايا التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو .

وقال الملك المفدى:" تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية

// انتهى //

15:24ت م

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الرياض 2 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 28 ديسمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في ضحايا التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو .وقال الملك المفدى:" تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون " .// انتهى //15:24ت م0091

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