شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وفد منسوبي «دورة الحرب» بكلية القيادة والان نبدء بالتفاصيل
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالوفد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض سموه مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
بعد ذلك قدم الوفد درعًا تذكاريًا لسموه بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.
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