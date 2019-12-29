شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 300 مأذون لمرحلة «العقد الإلكتروني للزواج» والان نبدء بالتفاصيل
ونظمت وزارة العدل، بالتعاون مع شركة لخدمات الأعمال "المشغل للخدمة"، ورشة عمل لمأذوني عقود الأنكحة عن "مشروع العقد الإلكتروني للزواج" في الرياض، بحضور 300 مأذون، بهدف التعريف بالخدمات الجديدة التي جرى إضافتها لأتمتة إجراءات عقود الزواج، والتي تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة بكل يسر وسهولة، وتوثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل والاستغناء عن العقود الورقية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التي ستعقد في عدد من مناطق المملكة على مراحل، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، واستكمالاً لمسيرة التحول الرقمي لوزارة العدل، والذي يشمل جميع قطاعاتها المختلفة.
وسلطت الورشة التي انطلقت من الرياض الضوء على "مشروع العقد الإلكتروني للزواج، واشتملت على شرح مفصّل للمشروع بالصور وعلى البيئة التجريبية، وكيفية الاستفادة منه، كما قدمت نظرة عامة عن المشروع، وخدماته، ودوره في تمكين المستفيد من القيام بأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، مع استعراض الخدمات الجديدة التي يقدمها مأذون الأنكحة، والواجبات والشروط التي تترتب عليه.
وقدمت الوزارة لمأذوني عقود الأنكحة خدمة التواصل بشكل دائم مع الدعم الفني من خلال أرقام الهواتف، التي جرى تزويدهم بها.
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