شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم باعدام الإرهابي منفذ هجوم «موسم الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
- نفذ العملية بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن
- معاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 12عاما والابعاد عن البلاد
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بحضور وسائل الإعلام وممثلي من هيئة حقوق الإنسان، حكم ابتدائي بحد الحرابة وتقترح ان تكون العقوبة القتل على مرتكب، الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض أثناء العرض بحديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض.
وكان المتهم قد طعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن مما أدى لإصابتهم بجروح قطعية، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقة لفعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبدالله.
وعاقبت المحكمة، المتهم الثاني بالسجن 12 سنة و6 أشهر وغرامة 30 ألف والابعاد عن البلاد، وذلك بعد أن ردت طلب المدعي العام بحد الحرابة وعدم ثبوت تستره على المتهم الثاني وكانت صحيفة الدعوى ضد المتهم الثاني جملة من الاتهامات، من أبرزها ستر المتهم الثاني على تخطيط المتهم الأول لجريمة إرهابية بالهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن، كما تستر على انضمام المتهم الأول لكيان.
وواجه المتهم الثاني اتهاما بالاشتراك في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بمبلغ مالي 2500 ريال مزيفة، وتستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها، ودخوله للمملكة بطريقة التهريب.
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