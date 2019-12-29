2019-12-29

الأرصاد : موجة غبار غدًا تمتد من الرياض حتى القيصومة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة، غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة).

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كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية إضافة إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر غدًا، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الخليج العربي.

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