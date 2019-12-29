السعودية | شرطة الرياض : القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:55 مساءً, 29 ديسمبر 2019 م المناطق - واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على (38) متهمًا في قضايا تحرش مختلفة وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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