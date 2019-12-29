شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج يبحث ترتيبات شؤون الحجاج العمانيين بالموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في اطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج سلطنة عمان بموسم حج 1441هـ.
إثر ذلك وقعا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من عُمان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
من جانبه عبر المدير العام للمديرية العامة للوعظ والإرشاد بسلطنة عمان سلطان بن سعيد الهنائي عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يبذلونه من جهود و التي انعكست ثمارها على الحجاج بشكل عام وحجاج سلطنة عمان بشكل خاص، مشيرًا إلى أن حجاج سلطنة عمان يقدرون الجهود والإنجازات التي قامت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح موسم الحج الماضي.
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