شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 98 متهماً بالتحرش و ارتداء ملابس غير لائقة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ1440/8/4هـ، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (60) مخالفاً، (23) رجلاً و(37) امرأه، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقرر بحقهم.
وأضاف التويجري على أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على (38) متهمًا في قضايا تحرش مختلفة وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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