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الحكم بإعدام مرتكب الهجوم على فرقة استعراضية بالرياض

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بإعدام مرتكب الهجوم على فرقة استعراضية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض.

كما أصدرت حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما وستة أشهر. وفقاً لقناة الإخبارية.

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