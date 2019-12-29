هيئة السياحة والتراث الوطني: القطع الأثرية التي عثر عليها بجوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة تعود إلى العصر الإسلامي المبكر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن هوية القطع الأثرية التي عثر عليها بجوار مقبرة المعلاة الأثرية بمكة المكرمة، أثناء عمل إحدى الشركات في الموقع، مبينة أنها شواهد أثرية مكتوبة بالخط الإسلامي تستخدم شواهد للقبور، بالإضافة إلى كسر من الفخار، وجميعها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة.

وأوضح مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع التراث الوطني بالهيئة، الدكتور نايف القنور، أنه يجري حاليا تسليم القطع للهيئة ليكشف عليها المتخصصون في قطاع الآثار، ويدرسوها بشكل أعمق.

وأكد أن فريقا مختصا من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سيتابع أعمال الحفر في الموقع بشكل يومي تحسبا لظهور أي معالم أو قطع أثرية، بالتنسيق المباشر مع أمانة العاصمة المقدسة والشركة المنفذة، معربا عن شكره للمسؤولين في الجهتين على تعاونهم مع الهيئة.

وقد أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عبر موقعها الرسمي أمس، أنه خلال قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله لمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، المجاور لمقابر المعلاة التاريخية، عثر على قطع أثرية، حيث تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة لمباشرة الموقع واستلام القطع والإشراف على المراحل المقبلة من أعمال الحفر.