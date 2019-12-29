السعودية | الملك سلمان يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى السعودية

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، سفير جمهورية إيطاليا لوكا فيراري، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.