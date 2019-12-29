السعودية | الملك سلمان يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى السعودية.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.