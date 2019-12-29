شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية: مخطط مرعب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد قطر وإيران.. وهذا ‘‘سر‘‘ وقف الحوثي هجماته على المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها نشر امس السبت، عن تحركات مفاجئة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع أعدائه الإقليميين وعلى رأسهم إيران وقطر.

وأكد التقرير أن ولي العهد اتخذ منعطفًا غير معتاد على الدبلوماسية لتهدئة التوترات مع أعدائه الإقليميين، وذلك على مدار الأشهر التي تلت الهجوم الصاروخي والطائرات من دون طيار، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه "عمل إيراني" ترك منشأتين نفطيتين سعوديتين تحترقان.

وأفادت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان كثف محادثاته المباشرة مع الحوثيين الذين يقاتلهم في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، مما أدى إلى انخفاض الهجمات التي يشنها الجانبان، ويكشف سر تراجع الهجوم بالصواريخ الباليستية المعتاد من الحوثيين على المطار والمنشآت السعودية.

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صحيفة أمريكية: مخطط مرعب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد قطر وإيران.. وهذا ‘‘سر‘‘ وقف الحوثي هجماته على المملكة

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وكشفت "نيويورك تايمز" عن تحرك مغاير لما هو معتاد تجاه قطر، مؤكدة أن "ابن سلمان" قام بإيماءات لتخفيف الحصار الخانق الذي فرضه هو وحلفاؤه على جاره الصغير الثري، قطر، إن لم يكن أنهاه، حتى أنه شارك في محادثات غير مباشرة مع عدوة المملكة، إيران، لمحاولة إخماد حرب الظل التي تدور رحاها في المنطقة".