شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية سعودية شهيرة -غير محجبة- تفاجئ متابعيها وتعلن تحولها إلى ”داعية اسلامية” اعتبارا من بداية 2020م! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ التي توقعت اعتقال البشير ومقتل الرئيس الراحل ’’صالح’’ تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية عام 2020 شاهد بكل جراءة .. مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ تكشف ما يحدث للزوجة ’’ليلة الدخلة’’ وتنبش أسرار فتح ‘‘البطيخة’’

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