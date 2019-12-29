السعودية: تحكم بالإعدام على مرتكب حادث طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاحد، بإصدار المحكمة، حكما بالإعدام على شخص مدان بالهجوم على فرقة استعراضية في الرياض بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا، بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت السلطات السعودية إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00 بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الاثنين ألقت القبض على الجاني (مقيم يمني الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).

ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.