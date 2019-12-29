شاهد: كاتب سعودي يزور إسرائيل ويُطلق أمنية

زار الكاتب السعودي المتخصص في اللغات عبد الرازق القوسي، إسرائيل مؤخرا، والتقى بوزير خارجيتها يسرائيل كاتس.

وذكر شمعون أران الصحفي في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الكاتب السعودي عبد الرازق القوسي، التقى مؤخرا وزير الخارجية يسرائيل كاتس في إسرائيل.

ووفق أردان، فقد قال القوسي : "أتمنى أن نبدأ صفحة جديدة من السلام وننسى حالة العداء والكراهية التي استمرت 14 قرنا. الأجيال القادمة تستحق أن تعيش في رفاهية وأمان".

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وزادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب خاصة دول الخليج، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، مؤخرا، عن وجود "تغير إيجابي" في إطار التطبيع مع العرب، رغم رفض فلسطيني للتطبيع، قبل إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها مدينة القدس الشرقية.