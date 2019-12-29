مواطن يرفض استلام جثمان مولودته من مستشفى بعسير.. ويتهم طبيباً بالتسبب في وفاتها

رفض مواطن استلام جثمان مولودته من أحد مستشفيات محافظة أحد رفيدة بعسير؛ قبل انتهاء التحقيقات في اتهامه إدارة المستشفى والطبيب المُتابع لحالة زوجته بالتسبب في وفاة طفلته.

وناشد المواطن ويدعى علي القحطاني وفقاً لـ”الوطن”، الشؤون الصحية في منطقة عسير، إرسال لجنة تحقيق إلى المستشفى؛ للتحفظ على الملف الطبي للحالة وإيقاف المتهمين فيها عن العمل وحظر سفرهم.

وبيّن والد الطفلة أن زوجته تعرضت لحالة ولادة عاجلة بعدما أخبرها الطبيب الذي باشر حالتها بأن الحبل السري ملتوٍ ويحيط بحلق الطفل، مشيراً إلى أنه عقب إجراء التدخل الجراحي للأم ولدت الطفلة سليمة وتوفيت بعد ساعات قليلة.