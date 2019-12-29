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مضيفة تتسبَّب في اعتقال طالب سعودي في الهند

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احتجزت السلطات الهندية في مدينة حيدر أباد طالباً سعودياً (30 عاماً) يدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران من الجنسية الهندية.

وزعمت المضيفة في بلاغها أنها قامت بتسليف الطالب السعودي مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال)، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات من الرياض إلى حيدر أباد.
ووفقا لموقع سبق قالت صحيفة “the hans india” الهندية، إن المضيفة صادفت أن شاهدت المتهم في رحلة أخيراً من الرياض الى حيدر أباد، وتقدّمت بشكوى لدى السلطات الأمنية بمطار حيدر أباد التي قامت بدورها بتوقيفه.

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