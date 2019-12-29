خالد السليمان: الاتصال برئيس وزراء إسرائيل

رد الكاتب خالد السليمان على مغرد سأله عن رأيه في المقطع المتداول لشخص يزعم أنه سعودي ويتحدث هاتفياً مع رئيس وزراء إسرئيل .

وأوضح السليمان عبر مقاله “الاتصال برئيس وزراء إسرائيل !” في صحيفة عكاظ : “اللافت أن هذا المغرد من المسبحين بحمد «الجزيرة» وشكر دوحتها حاملة لواء القومية والثورية والجهادية، والمنتظرين لخروج الخليفة العثماني المنتظر!”.

وأضاف السليمان : “لقد راعه أن يرى مقطعا لشخص نكرة لا يعرفه أحد في الوسط الإعلامي ولم يحرك فيه ساكنا السجاد الأحمر الذي يفرش في مطار الدوحة ليدوس عليه زعماء إسرائيل المتعاقبون، ولا زيارة بيريز لمكاتب قناة الجزيرة، ولا عشرات الصور الحميمة التي تجمع خليفته المنتظر بجميع سفاحي إسرائيل بدءا بشارون وانتهاء بنتينياهو!” .

وتابع : ” أمثاله مصابون بعمى ألوان لا يصيب العين وحدها بل والعقل أيضا، وكنت سأقول القلب لولا أن قلوبهم لا لون لها سوى السواد، ولا نبض فيها سوى كراهيتهم للسعودية وأهلها رغم كل ما قدمته لخدمة العرب والمسلمين والدفاع عن قضاياهم وتحمل الأذى في سبيل ذلك.”

واستطرد : ” هم لا يرون التحالف مع إيران وميليشياتها الطائفية العنصرية والمتاجرة بدماء السوريين والعراقيين التي دمرت بلادهم شيئا يستحق الإنكار، ولا يرون في مشروع الهيمنة العرقي الطائفي الإيراني المعلن على الوطن العربي مشروعا يستحق المحاربة، فبالنسبة لهم العروبة والإسلام ليسا سوى مصدر لبضاعة دكاكين الشعارات التي تباع فيها الخسة والخيانة واللؤم بأبخس الأثمان.”

وفي نهاية مقاله اختتمه قائلاً : ” أعود لما بدأت به لأختم.. لأجيب السائل هي بضاعتكم !”.