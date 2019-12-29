منى أبو سليمان تتساءل عن سبب عزوف السعوديات عن الزواج: عدم زواجهن لغز

تساءلت الإعلامية المعروفة منى أبو سليمان، عن الأسباب التي دفعت بعض السعوديات للعزوف عن الزواج.
وغردت منى أبو سليمان عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “البنات السعوديات من أجمل النساء وعندهم ستايل elegant and fashionable والكثيرات متخرجات وخلوقين ومتربيين وبهم دين.. عدم زواجهن لغز”.
وشارك الجمهورفي مناقشة أسباب ذلك العزوف لافتين إلى أنه قد يكون لأسباب متعددة من بينها المغالاة في المهر من قبل الأهالي، أو رغبة بعضهن في تحقيق نجاح أخر على صعيد العمل أو التعليم لذلك لا يشغلن بالهن بالأمر، ولفت البعض إلى أنه رزق.
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