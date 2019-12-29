صورة تاريخية تُظهر مشهداً نادراً لوادي حنيفة بالرياض قبل 100 عام

وثّقت صورة تاريخية، مشهداً نادراً لوادي حنيفة في الرياض قبل أكثر من 100 عام. ونشرت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها بـ”تويتر”، الصورة التاريخية لوادي ‏حنيفة، مبينةً أنه جرى التقاطها عام 1917 وتُظهر انتشار النخيل على ضفاف الوادي.

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