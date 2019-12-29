توجه لوضع حواجز أوتوماتيكية لتنظيم حركة الحشود في الحرم المكي

كشفت مصادر عن أن الجهات الأمنية في المسجد الحرام وجهت بوضع حواجز أوتوماتيكية لتنظم حركة الحشود، عوضاً عن الحواجز البلاستيكية الحالية التي يجري التحكم بها يدويا.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “مكة”، أن نظام الحواجز المنزلقة المزمع تطبيقه يعمل أوتوماتيكياً من خلال لوحة تحكم، ويساعد على إدارة الحشود بشكل أفضل، وسيراعى في المشروع أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأشارت إلي أن أحد المكاتب الاستشارية يدرس المشروع تمهيداً لتنفيذه على أرض الواقع، حيث تم تحديد موقعين لتطبيقه، الأول على مداخل الحرم المكي الشريف، والآخر على مداخل صحن المطاف، وسيتم وضع هذه الحواجز بشكل دائم.