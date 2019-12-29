السعودية: السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الأربعاء المقبل

︎ . يدخل قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة في السعودية حيز التطبيق اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق لـ1 يناير 2020. ووفقا للقرار فإنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، بتاريخ 01 يناير 2020.





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