السعودية اليوم / جامعة الجوف تعلن موعد اختبار IELTS للطلاب والطالبات



سكاكا 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

حددت جامعة الجوف تاريخ 16 / 5 / 1441 هـ ، موعدا لاختبار " IELTS " الثاني للطلاب والطالبات ،وذلك بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية .

ودعت الجامعة الراغبين بالتسجيل من منسوبي الجامعة الدخول على الرابط https://forms.gle/m7fhRqQr8F7ne1XW8، ولأفراد المجتمع الرابط https://my.ieltsessentials.com.

// انتهى //

13:37ت م

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