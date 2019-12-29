السعودية اليوم / وفاة 50 شخصًا بسبب البرد القارس في بنجلادش



داكا 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

قضى 50 شخصًا على الأقل نتيجة موجة البرد القارس التي تجتاح بنجلادش.

وقالت مسؤولة في مديرية الصحة البنجلاديشية في تصريح اليوم إن ما لا يقل عن 17 شخصًا قضوا بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 28 ديسمبر, مضيفةً أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية البنغلاديشية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلادش.

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13:36ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.