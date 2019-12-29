السعودية اليوم / قصر القشلة الأثري بحائل يشهد إقبالاً من زوار فعاليات موسم حائل 2019م



حائل 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

شهد قصر القشلة الأثري بمنطقة حائل الذي فتح أبوابه أمس لاستقبال زوار فعاليات موسم حائل 2019م ويستمر حتى 8 من فبراير المقبل توافد نحو 2000 زائر للفعاليات المتضمنة أكثر من 14 نشاط وشكل المسرح الرئيسي الوجهة الأكثر استقطاباً للجمهور للاستمتاع بفعالياته الفنية المنوعة .

وحظيت منطقة بيع المأكولات الشعبية التي يشارك فيها أكثر من 50 أسرة منتجة تعرض إلى جانب ذلك منتجاتها الحرفية والمشغولات يدوية بإقبال لافت ،كذلك الحال في أركان صناعة الفخار، والملابس التراثية، والتصوير وورش العمل التعليمية للحرف اليدوية للكبار والصغار كما استضاف قصر القشلة الموهوبين في مجال الفنون .

كما تشمل الفعاليات اليومية الرسم على الرمل، والعروض الضوئية، وأخرى ثلاثية الأبعاد وركن لعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل .

// انتهى //

13:34ت م

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