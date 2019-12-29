السعودية اليوم / أمانة جدة تبدأ المرحلة الثانية لمشروع توسعة شوارع أحياء غليل وبترومين



جدة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة المباني التي تم الإنتهاء من تعويض ملاكها لصالح مشروع توسعة شوارع أحياء "غليل" و"بترومين".

ويتضمن المشروع الذي انتهت مرحلته الأولى تعويض وإزالة 83 عقاراً , لتنفيذ 8 شوارع رئيسية من شأنها أن تحسين الأحياء ووصول الخدمات بشكل أفضل.

وكان معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي قد وجه بضرورة الإسراع في استكمال المشروع, وإعادة تأهيل الشوارع بعد توفر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات, التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية وتوفير أفضل الخدمات لسكانها.

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13:05ت م

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