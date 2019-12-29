السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة



جدة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي.

واطلع سموه خلال الاستقبال على آخر المستجدات للمشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة, من ضمنها مشروع الطريق الدائري الثاني بجميع مراحله, ومشروع تحسين تقاطع حي قويزة من نهاية طريق (جدة - الليث) عند دوار المستقبل باتجاه الشرق، إضافة إلى مشروع استكمال تقاطع الحمدانية.

وأكد سمو محافظ جدة على أهمية سرعة إنجاز المشاريع وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها, بما يسهم في سهولة تنقل سكان جدة وزوارها وتخفيف الزحام المروري في الطرق.

فيما عبر المهندس العتيبي عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على حرصه ومتابعته الدائمة لمشاريع النقل بالمحافظة.

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12:54ت م

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