السعودية اليوم / الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس المجلس الشعبي الإندونيسي ويتلقى دعوة لزيارة جاكرتا



الرياض 3 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 29 ديسمبر 2019م واس

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا السيد بامبانغ سوساتيو.

وأكد سوساتيو، تثمين بلاده لجهود معالي الأمين العام باسم رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم من خلال إبراز حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة حملات التضليل والتطرف حول العالم.

ووجّه رئيس المجلس الاستشاري دعوةً لمعاليه لزيارة جاكرتا والالتقاء بكافة أطياف الشعب الإندونيسي في لقاءات أخوية تبادلية مع رابطة العالم الإسلامي، مشيداً بما يشكله التمثيل الإندونيسي في عضوية المجلس الأعلى للرابطة من خلال الشخصيات العلمية الإندونيسية.

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12:52ت م

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