السعودية اليوم / المواقع التاريخية مقصد لزوار المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

يحرص زوار المدينة المنورة من المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة والزائرين من داخل المملكة خلال تواجدهم في طيبة الطيبة عقب الصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، بزيارة العديد من الأماكن والآثار الإسلامية والتاريخية منها جبل الرماة المعروف أيضا " بجبل عينين " .

وسمي الجبل الذي شهد "غزوة أحد" في السنة الثالثة للهجرة النبوية الشريفة ، بجبل الرماة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يتمركزوا فيه قبيل الغزوة وكان عددهم خمسين رجلا .

ويقع شمال جبل الرماة مقبرة شهداء أحد وعددهم 70 شهيداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه، كما يبعد الجبل عن المسجد النبوي الشريف بمقدار خمسة كيلومترات، فيما يبعد عن جبل أحد في أقرب نقطة بمقدار 400 متر في حين يبعد عن أقصى نقطة من شعب أحد بمقدار 800 متر ويحتل هذا الجبل القسم الجنوبي لجبل أحد.

// انتهى //

12:42ت م

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