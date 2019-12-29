اقتصادي / ورشة عن "اعتماد المنشآت الصحية " بغرفة أبها



أبها 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس ورشة عمل بعنوان " اعتماد المنشآت الصحية " بحضور المدير العام للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي " الدكتور سالم بن عبد الله الوهابي والأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران.

وقدم الدكتور سالم الوهابي نبذة مختصرة عن المركز مشيراً إلى أنه الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وانبثق عن المركز "المجلس الصحي السعودي" منظمة غير ربحية ، تهدف إلى وضع معايير جودة الرعاية الصحية.

فيما شرح فريق " سباهي " مهام ومسؤوليات المركز في دعم منشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومختبرات وبنوك دم ومجمعات عيادات ومراكز الخدمات الطبية الخارجية الأخرى .

من جانبه أبان الدكتور رياض آل عقران أن تطبيق معايير الجودة الشاملة في مجال الرعاية الصحية من أهداف غرفة أبها للمساعدة في تطوير القطاع الصحي بعسير، فالخدمات التي تقدمها الرعاية الصحية الأساسية ذات تأثير مباشر على حياة وصحة المواطنين وأسرهم .

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12:12ت م

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