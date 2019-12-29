السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة



الرياض 3 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 29 ديسمبر 2019م واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اليوم، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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11:40ت م

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