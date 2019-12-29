السعودية | هيئة السياحة : القطع الأثرية التي عثر عليها بجوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة تعود إلى العصر الإسلامي المبكر

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كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن هوية القطع الأثرية التي تم العثور عليها بجوار مقبرة المعلاة الاثرية بمكة المكرمة أثناء عمل إحدى الشركات في الموقع ،مبينة أنها شواهد أثرية مكتوبة بالخط الإسلامي تستخدم شواهد للقبور، بالإضافة إلى كسر من الفخار وجميعها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة

وأوضح مدير عام التسجيل و حماية الآثار في قطاع التراث الوطني بالهيئة الدكتور نايف القنور،أنه يجري حاليا تسليم القطع للهيئة ليقوم المتخصصون في قطاع الآثار بالكشف عليها ودراستها بشكل أعمق.

وأكد أن فريق مختص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، سيتابع أعمال الحفر في الموقع بشكل يومي تحسبًا لظهور أي معالم أو قطع أثرية، بالتنسيق المباشر مع أمانة العاصمة المقدسة والشركة المنفذة، معرباً عن شكره للمسؤلين في الجهتين على تعاونهم مع الهيئة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت عبر موقعها الرسمي أمس، أنه خلال قيام مقاول الحفر والتجهيز ،بمهام عمله لمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، المجاور لمقابر المعلاة التاريخية، عثرت على قطع أثرية، حيث تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة لمباشرة الموقع واستلام القطع والإشراف على المراحل القادمة من أعمال الحفر.