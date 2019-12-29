شكرا لقرائتكم خبر عن البلديات: السماح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة مطلع 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (647) وتاريخ 13/11/1440هـ.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط، التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (٢٤) ساعة، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 1/1/2020 م.
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