شكرا لقرائتكم خبر عن البلديات: السماح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة مطلع 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة ‏التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال ‏الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً لقرار مجلس ‏الوزراء رقم (647) وتاريخ 13/11/1440هـ.‏

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط، التقدم إلى الأمانات والبلديات ‏التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة ‏التجارية لمدة (٢٤) ساعة، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 1/1/2020 م.‏