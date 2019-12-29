خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لوكا فيراري، والذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى السعودية.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني،الدكتور مساعد بن محمد العيبان.