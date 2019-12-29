خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، اليوم، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، والذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى السعودية.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
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