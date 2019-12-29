شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تحذر من التواجد بأماكن المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت القنصلية السعودية في هونج كونج، أنه حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين يجب الابتعاد عن منطقة سنترال (Central)، وذلك بسبب إعلان عن حدوث مظاهرات بتلك المنطقة هذا اليوم، متمنين دوام السلامة للجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية في هونج كونج تحذر من التواجد بأماكن المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.