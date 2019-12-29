شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة الملك خالد" تبدأ استقبال 1000 طالب للدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد اليوم، باستقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا "المرحلة الأولى "، من خلال البوابة الإلكترونية للعمادة ، ويستمر القبول حتى 20 جمادى الأولى الجاري.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن القبول سيشمل أكثر من 50 برنامجًا ومسارًا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، تستوعب نحو 1000 طالب وطالبة، في 9 من كليات الجامعة وهي الشريعة، وأصول الدين، والتربية، والعلوم الإنسانية، والعلوم، والأعمال، واللغات والترجمة، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الطبية التطبيقية بأبها.

وأشار آل فائع إلى أن استكمال إجراءات القبول ستكون بالتعاون مع الكليات والأقسام العلمية وفق خطة تنفيذية وزمنية تم اعتمادها، داعياً جميع الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه البرامج إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول المعلن عنها على الرابط: https://0i.is/46kK.

وبين أن المرحلة الثانية للقبول التي سيُعلن عنها في شهر شعبان القادم ستكون خاصة ببرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم.