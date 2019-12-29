شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق برنامجًا لتحسين الإنتاج والمنفعة لمربي الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برامج لتحسين الإنتاج والمنفعة لمربي الأغنام ضمن الخطة الوطنية لتطوير قطاع الماشية. ويهدف البرنامج إلى التثقيف والتواصل لتبادل ونشر المعلومات ، وتحسين إدارة القطيع ، وتحسين ممارسات التغذية ، وتحسين الممارسات الصحية، والتحسين الوراثي.

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