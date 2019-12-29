شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وغبار على مكة حتى الـ 7 مساء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على مكة المكرمة ،وتشمل مناطق الخرمة والمويه وتربة ورنية. ويصاحب الحالة تدني في مدى الرؤية ، وتبدأ من التاسعة صباحاً وتنتهي في السابعة مساء.

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