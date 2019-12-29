شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-29 الملك سلمان يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده متابعات الخليج 365 - واس استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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