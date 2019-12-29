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سهم أرامكو يسجل 35.55 ريال في التعاملات الصباحية

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2019-12-29

سهم أرامكو يسجل 35.55 ريال في التعاملات الصباحية

بارتفاع نسبته 0.57 %

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل سعر سهم أرامكو في السوق في التعاملات الصباحية، صباح اليوم الأحد 35.55 ريال للسهم بارتفاع نسبته (0.57 %)، حسبما أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”.

وشهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأحد، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم أرامكو السعودية، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

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ووفقاً لبيانات “تداول”، بلغ إجمالي قيمة الصفقتين نحو 2.5 مليون ريال، من خلال 70.84 ألف سهم، وتم التنفيذ عند سعر 35.35 ريال للصفقتين.

وتم تداول سهم “أرامكو” بجلسة الأحد بين مستويات 35.50 ريال و35.30 ريال؛ وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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