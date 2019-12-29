الطب البديل يوضح احتياطات ومحاذير استخدام الكركم

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام نبات “الكركم” في بعض الحالات، خاصة وأن له محاذير يجب مراعاتها.

ونشر الطب البديل انفوجرافيك عبر حسابه الرسمي على ”تويتر”، يوضح فيه محاذير استخدام الكركم وجاءت كالتالي:

– يجب عدم استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة.

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– لا ينصح بها للمرأة الحامل والمرضع.

– قد يكون هناك تداخلات دوائية مع هذه العشبة فلابد من أخذ الحيطة والحذر.

– يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أي من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية.

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