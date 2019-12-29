2019-12-29

التأمينات توضح موقف أبناء المتوفين من الحصول على المعاش

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت التأمينات الاجتماعية عن موقف أبناء المشتركين المتوفين ومدى أحقيتهم في الحصول على حقوق والديهم.

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أوضحت التأمينات الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحق لأبناء المشترك والمشتركة المتوفين الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن والديهما.

وقالت التأمينات في تغريدة أخرى: إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند يوفر للمتعطل عن العمل: (الدخل المادي – المساعدة في البحث عن فرص وظيفية – التدريب ).

وفي سياق متصل قالت التأمينات الاجتماعية إن الحد الأدنى لفرع المعاشات هو 1500 ريال، جاء ذلك رداً على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: كيف يتم تعديل أجر الموظف في التأمينات ؟ علماً أن خانة إدخال الأجور السنوية لا تظهر وهل هناك حد أدنى للأجور للسعوديين للحصول على المعاش؟

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