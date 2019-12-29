شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اغتيال هاني بن بريك بأوامر مباشرة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي اليمني ياسر اليماني إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أمر بالتخلص من هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، واغتياله باعتباره الصندوق الأسود له.

وأوضح “اليماني” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر” أنّ: “محمد بن زايد يأمر بالتخلص من هاني بن بريك الصندوق الأسود والقاتل ومرتكب الجرائم في عدن كيف ومتى لا ندري ولكن اتركوها للأيام واحفظوا هذه التغريدة بإذن الله قضي الأمر المسألة مسأله وقت فقط دعونا نترقب”.

ومؤخرا كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن بأن بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” يقف وراء تصفية 30 داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.

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عاجل : اغتيال هاني بن بريك بأوامر مباشرة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد!

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وفي ذات الوقت الذي دعت فيه منظمة سام للحقوق والحريات كلاً من الحكومة ولجان التحقيق الأممية لفتح تحقيق بشأن مساهمة بن بريك بجرائم الاغتيالات، قال ضابط التحقيقات بالمنظمة موسى النمراني إنه بالرغم من ورود اسم بن بريك في محاضر التحقيقات الخاصة بقضية الراوي فإن النيابة سارت في الإجراءات دون أن تأمر بالتحقيق مع بن بريك أو تطلبه لأخذ أقواله فيما نسب إليه على لسان المتهمين، وهو دليل على عدم سلامة إجراءات التحقيق.