شكرا لقرائتكم خبر عن المغامسي: كيف لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يكون حاكما وهو لم يقرأ هذه الكتب الأربعة؟؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ‏الشيخ صالح المغامسي ، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ، عن ‏3 خصال و 4 كتب لا يستغني عنهم من يريد أن يكون حكما بين الناس، سواء من الحكام أو المحكومين .

وقال المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة ، أن الخصلة الأولى هي أن تتمتع بذكاء وفطنة مطبوعة ، الأمر الثاني أن تكون مخالطاً للناس ، الأمر الثالث أن يكون لك إطلاع على مأثور العرب .

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المغامسي: كيف لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يكون حاكما وهو لم يقرأ هذه الكتب الأربعة؟؟ (فيديو)

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وأضاف المغامسي : “لابد أن يكون اجتماعياً قادراً على الفصل بين الناس على إبداء النصائح بينهم على الوساطة والدخول في الحقوق والديات ولابد أن يكون مرتكزاً على العلم بالناس ، ولابد له أن يكون قارئ”.

وذكر المغامسي أسماء 4 كتب بحسب قوله لا يستغني عنها من أراد أن يحكم بين الناس : “الأخلاق والسير لابن حزم، وأدب الدنيا والدين للموردي، وفيات الأعيان لابن خلكان، سير أعلام النبلاء للذهبي”.

وأبدى المغامسي استغرابه ممن يتصدر في أمور الناس العامة والخاصة ويريد أن يفيدهم ويرشدهم وهو لم يقرأ كتاباً من هذه الكتب قائلاً : “فاقد الشيء لا يعطيه”.