شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة قناة العربية ”تكذب” بن سلمان على الهواء مباشرة.. وتكشف عن آخر اتصال له بجمال خاشقجي قبل اغتياله ومالذي جرى بينهما؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، حوى مشهدين منفصلين لمذيعة أخبار بقناة “العربية الحدث” تتحدث فيهما عن خاشقجي وعلاقته بالأمير خالد بن سلمان، بروايتين متناقضتين تماما فضحت كذب الإعلام السعودي واستخفافه بعقول متابعيه.

قد يهمك ايضاً:

عاجل : اغتيال هاني بن بريك بأوامر مباشرة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد!

المغامسي: كيف لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يكون حاكما وهو لم يقرأ هذه الكتب الأربعة؟؟ (فيديو)

وزارة العمل السعودية تصدر ‘‘توضيحًا هــــاما‘‘ بشأن سعودة عدد من المهن مع حلول العام الجديد؟



حاكم دبي محمد بن راشد: يتعثر الملايين من الشباب العربي بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..! (من يقصد؟!)

مذيعة قناة العربية ”تكذب” بن سلمان على الهواء مباشرة.. وتكشف عن آخر اتصال له بجمال خاشقجي قبل اغتياله ومالذي جرى بينهما؟

عروس سعودية تطلب من عريسها زجاجة مياه ‘‘ليلة الدخلة‘‘ لتبريد الجو.. فكانت نهايتها صادمة!.. شاهد مالذي حدث؟؟

إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني‘‘ يكذِّب حديث نبوي صحيح .. ويدعو لمشاهد مسلسلات MBC لهذا السبب الصادم!

النفيسي ينفجر غضبا في وجه ‘‘الإخوان’’ ويفجر مفاجأة مزلزلة: لهذا سبب سقط مرسي وتم قتله!(فيديو)



هل تذكرون ‘‘الصقر النادر‘‘ الذي أهداه بوتين للملك سلمان؟.. شاهدوا ماذا فعل اليوم بهذا الأمير وأثار ضجة في السعودية (صورة)

Advertisements

عروسان يتيمان قررا الزواج ولم يجدا مدعوين...وليلة الزفاف حدثت ‘‘المفاجأة الصادمة‘‘.. شاهد (الصور)

وفاة عروسة بعد ساعات فقط من ‘‘ليلة الدخلة‘‘.. لن تصدق ماهو السبب؟! ‘‘شاهد‘‘ تفاصيل تهز الوطن العربي



مفاجأة مزلزلة.. فيصل القاسم يعلن رسميا: هذا ‘‘الزعيم العربي‘‘ سيتلقى ضربات موجعة تنسيه حليب أمه.. ‘‘شاهد من يكون‘‘؟!

هل تذكرون الفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘؟.. شاهدوا ماذا صنع عشيقها بفنانة مغربية عرضت عليه الزواج بها وهي ستدفع المهر (فيديو صادم)

عبدالباري عطوان يفجر‘‘تنبؤات مرعبة‘‘ ستهز الخليج والمنطق والعالم في 2020م يكشف أبرز ‘‘كذبة سياسية‘‘ لعام 2019 (فيديو)

شمس الكويتية تثير الجدل بعد ظهورها في الحمام بالـ ‘‘بورنس فقط‘‘



تسريب ‘‘صورة محرجة‘‘ من حفل زفاف هند البلوشي بالزوج الرابع!.. لن تصدق من هو العريس؟؟ (شاهد من يكون)

شاب سعودي يقفز إلى أحضان مريام فارس ويفاجئها بالقبلات.. وحينما حاول الحرس إبعاده من حضنها كانت المفاجأة (فيديو)

هل تذكرون ‘‘ليا‘‘ ابنة نانسي عجرم التي ولدت قبل 8 أشهر؟.. شاهدوا ماحدث لها اليوم وأثار ضجة في لبنان وفاجأ الملايين (صورة)

بعد هروب زوجته الأميرة هيا.. حاكم دبي محمد بن راشد: أحب النوم وحيدًا وهذا ما أخشاه بسبب هذا الظالم! لن تصدق من يكون؟

وأكدت مذيعة النشرة السعودية في المشهد الأول الذي تزامن مع بداية أزمة “خاشقجي”، أن سفير المملكة بواشنطن الأمير خالد بن سلمان حافظ على التواصل مع خاشقجي أثناء وجوده في واشنطن وأن جمال خاشقجي زار السفارة في واشنطن عدة مرات.

لكن نفس المذيعة وعلى نفس القناة عادت لتنقل تصريحات خالد بن سلمان التي كذب فيها “الواشنطن بوست” وقله إنه لم يتواصل مع خاشقجي منذ أكتوبر 2017.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، والتي كان القتيل خاشقجي يكتب مقال رأي فيها، ذكرت نقلا عن مصادرها، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى رأي مفاده أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هو من أصدر الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

واشارت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إلى أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مثل هذه الاستنتاجات من خلال فحص عدد من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة السعودية لدى الولايات المتحدة مع خاشقجي، ليطمئنه بأنه لا خطر أو تهديدا له في حال زيارته للقنصلية السعودية بإسطنبول.