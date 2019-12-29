أبرز 10 شائعات انتشرت في السعودية عام 2019

شهد العام 2019 ترويج وتداول الكثير من المعلومات والأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها، تبين لاحقاً أنها مجرد شائعات سار بها الركبان وتناقلوها دون التثبت من صحتها. وفي غضون ذلك حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة من استخدام الإعلام الرقمي في التضليل ونشر الشائعات، مشيرة إلى أنه مثلما أن هناك جيوشاً نظامية، فإن هناك جيوشاً رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام بنشر الشائعات. ويرصد هذا التقرير وفقًا لـ”أخبار24″ أبرز الشائعات التي جرى تداولها في المملكة خلال هذا العام، وتم نفيها أوتصحيحها من قبل الجهات المختصة.

عملة فئة 1000 ريال..

جرى في يناير 2019 تداول معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي عن طرح عملة ورقية جديدة من فئة 1000 ريال عليها صورتا الملك سلمان والملك عبدالعزيز، إلاّ أن مصدراً من مؤسسة النقد العربي السعودي نفى صحة ذلك.

حقن الأبقار المنتجة للألبان السعودية..

في دبي سرت شائعات حول حقن الأبقار المنتجة للحليب تخص عدة شركات بالهرمونات لزيادة نسبة الحليب، غير أن بلدية دبي أكدت في مايو 2019 أن ما يتم تداوله في هذا الصدد غير مستند على أي مراجع علمية أو بيانات حكومية معتمدة، مبينة أن منتجات تلك الشركات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية، كما أنها خاضعة لرقابة السلطات المختصة في دولة الإمارات.

إعفاء تركي آل الشيخ..

في بداية أكتوبر انتشر هاشتاق على نطاق واسع يتضمن مزاعم بصدور قرار بإعفاء رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، إلاّ أنه سريعاً ما تأكد أن هذه المعلومات المتداولة ماهي إلا شائعات روجتها بعض الحسابات.

رسوم الطرق..

في شهر أكتوبر أيضاً جرى تداول أنباء عن اعتزام وزارة النقل فرض رسوم رمزية على استخدام الطرق اعتباراً من عام 2020، فأصدر المتحدث باسم الوزارة بياناً ينفي ذلك، مبيناً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ، كما أُعلن لاحقاً أن هذه الرسوم غير مدرجة ضمن ميزانية 2020.

رقص شاب مع فتاة بالعلا..

جرى تداول مقطع فيديو في نوفمبر 2019 قيل إنه لشاب سعودي يرقص مع فتاة أجنبية في محافظة العلا السياحية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وذلك قبل أن يظهر شاب أردني يدعى بدر الزوايدة ويوضح أنه من كان يرقص مع الفتاة، وأن التصوير تم في الأردن.

Advertisements

فرض زكاة على الحسابات الجارية للأفراد..

انتشرت هذه الشائعة في أوساط المواطنين والمقيمين، لكن هيئة الزكاة والدخل نفت الأمر في بيان بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، وأوضحت أن لائحة الزكاة المعدلة المزمع تطبيقها في مطلع 2020م ستُطبق فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة وليس على الأفراد.

إيقاف حساب المواطن..

في أواخر نوفمبر سرت شائعات بأن برنامج حساب المواطن سيوقف الدعم عن كل من اشترى أسهماً في اكتتاب “أرامكو” الأخير، وهو ما دعا المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني لنفي صحة الأخبار المتداولة،مبيناً أن البرنامج يعتمد في احتساب مقدار الدعم على الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

5 آلاف قيمة مخالفة القيادة على أكتاف الطريق..

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر المنصرم صورة لرسالة نصية تشير إلى قيد مخالفة بمبلغ 5000 ريال بحق أحد الأشخاص بسبب القيادة على أكتاف الطريق، بيد أن الإدارة العامة للمرور أكدت عدم صحة ذلك، مبينةً أن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة تعرض مرتكبها لغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

الفنان محمد عبده من جديد..

لا ينفك مروجو الشائعات في حياكة دراما الموت لفنان العرب محمد عبده، حيث تداولت بعض الحسابات أنباء عن وفاته نتيجة تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، بيد أن الشاعر صالح الشادي نشر في 9 ديسمبر 2019 صورة حديثه له مع الفنان محمد عبده خلال رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

وفاة تركي آل الشيخ..

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 10 ديسمبر الماضي شائعة تزعم أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الذي كان في رحلة علاجية بالخارج، توفي إثر أزمة قلبية، غير آل الشيخ ظهر في مقطع فيديو، وهو ينفي خبر وفاته بأسلوب طريف، حيث قال: “أحسن الله عزاءكم فيني، ونتقبل التعازي إن شاء بعد موسم الرياض”.